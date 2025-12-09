Rangos díjjal ismerték el a PNSZ gazdasági igazgatójának munkáját
2025. december 09. kedd 15:26
A Pécsi Nemzeti Színház gazdasági igazgatója, Kásádácz Erzsébet Magyar Teátrum Színházszakmai Díjat nyert, közölte a teátrum.
Kásádácz Erzsébet 2018 óta látja el a Pécsi Nemzeti Színház gazdasági igazgatói feladatait.
Több mint három évtizedes pénzügyi és vezetői tapasztalata biztos alapot teremt a színház átlátható és megbízható gazdasági működéséhez. Precíz, felelősségteljes munkavégzése és elkötelezettsége mindig stabil támaszt jelent a színház számára.
A Magyar Teátrum Színházszakmai Díjat olyan kollégának ítéli oda az Magyar Teátrumi Társaság Elnöksége aki munkájával, személyiségével és színházművészet iránti elkötelezettségével arra rászolgált, ezzel is erősítve a háttérszakmák, a színfalak mögött dolgozók megbecsülését.
Forrás: PNSZ - Fotó: Pesti András
