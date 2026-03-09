Egyhetes, országos rendőrségi razzia indult az utakon

Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9. és 15. között - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon.

A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.

Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrzik a rendőrök - írták.



