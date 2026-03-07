Texas Bár: íme, a titkos alagút, ahol a pécsi püspök bizalmasan szót válthatott a vendégeivel
2026. március 07. szombat 09:31
A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódva február 27-én és 28-án különleges, múzeumszínházi jelenetekkel színesített tárlatvezetést tartottak, amelyet a Titkos átjáró - Földalatti Egyház című állandó kiállítás keretében szerveztek a püspöki palota kertjéből nyíló pincealagútban.
A székesegyház szomszédságában álló püspöki palota kertjéből indul és a Magtárig húzódik az a titkos, föld alatti folyosó, amelynek keletkezése valószínűleg a középkorra nyúlik vissza, ám történelmi jelentőségét a 20. század második felében, a kommunista egyházüldözések idején nyerte el. A pécsi püspök ugyanis itt fogadta azokat a vendégeit, akikkel bizalmasan kívánt szót váltani.
A „Texas bár" néven emlegetett alagút ugyanis blokkolta a lehallgató készülékek frekvenciáit, ennek folytán pedig az Államvédelmi Hatóság, amely a püspökséget természetesen folyamatos megfigyelés alatt tartotta, nem tudta nyomon követni az itt zajló találkozókat.
Az emléknaphoz kapcsolódó tárlatvezetést Bánkuti Gábor, történész, a PTE Modernkori Történeti Tanszékének oktatója tartotta. A látogatók menet közben meghallgathatták Tüll Alajos SJ börtönéveire való visszaemlékezését Inhof László színművész tolmácsolásában, a pince legmélyebb részén, az úgynevezett „Texas bárban" pedig Nagy Henrik és Kőrösi Boldizsár színművészek idézték meg a kommunista diktatúra időszakára jellemző kettős beszédet.
A föld alatti átjáró és az ott látható, a hitvallók és vértanúk tanúságtételét bemutató állandó kiállítás a pécsi Püspökség idegenvezetési alkalmain bejárható.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Szobrot állítottak Feleki Attila...
- Texas Bár: íme, a titkos alagút, ahol...
- Szili Katalin: a háború nem írhatja...
- Csaknem kétszáz drogterjesztőt...
- Ma lejár az országos listák...
- Jön a pécsi buszos sztrájk: így...
- Napsütéses, igazi tavaszi napunk lesz...
- Februárban 138 földmozgást...
- Akit Garami talált ki: Tomka János a...
- Orbán Viktor: útban vagyunk, és el...