Csaknem kétszáz drogterjesztőt kapcsoltak le Baranyában egy esztendő alatt - Videó!
Egy esztendeje indították el a DELTA Programot, amelynek keretein belül azóta Baranyában 354 büntetőeljárás indult kábítószerrel kapcsolatos ügyekben.
A vármegyében az elmúlt egy esztendőben 170 kábítószer-terjesztőt fogtak el, továbbá
69,88 kilogramm kábítószert, 379 tő marihuánát, valamint vagyonbiztosítás keretében több mint 21 millió forintot, 15 millió forint értékben ingatlant és 60 millió forint értékben egyéb ingóságot foglaltak le.
A legnagyobb kábítószerfogás 2025. november 13-án volt, amikor egy borjádi férfi otthonában több mint bruttó 28 kilogramm már leszüretelt, szárított cannabist találtak a nyomozók.
A legtöbb dílert abban az ügyben fogták el, amelynek során idén februárban egy Pécs és Alsószentmárton között szervezetten, hierarchikus rendszerben működő kábítószer terjesztői hálózat tíz tagjára csaptak le a baranyai rendőrök.
Képünkön: a borjádi elfogás.
Forrás: police.hu
