Napsütéses, igazi tavaszi napunk lesz szombaton
2026. március 06. péntek 19:30
Holnap is túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható.
Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 19 fok között valószínű.
MTI
