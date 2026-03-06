Napsütéses, igazi tavaszi napunk lesz szombaton

Holnap is túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható.

Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 19 fok között valószínű.