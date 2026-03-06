Már több mint egymillióan töltötték ki a nemzeti petíciót
2026. március 06. péntek 13:40
Hasít a nemzeti petíció, már több mint 1 millió ember kitöltötte - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán megjelent videóban. Hozzátette: a petíció már online is elérhető és arra kér mindenkit, hogy töltse ki és üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk.
A kormányfő közölte: egészen pontosan 1 millió 128 ezren küldték vissza a petíciót.
"Az elmúlt hetekben Ukrajna ráadásul olajblokád alá vette Magyarországot. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világosan megüzenjük Brüsszelnek: nem fogunk támogatni egy olyan országot, amely Magyarországot zsarolja, amely a magyar családok energiaellátását veszélybe sodorja. Ezért nemet mondunk az olajblokádra, nemet mondunk a háború finanszírozására és nemet mondunk a rezsiárak megemelésére is" - hangsúlyozta a miniszterelnök.
Arra kérek mindenkit, hogy támogassa a magyar kormányt ebben a küzdelemben, és ha még nem tették, töltsék ki a nemzeti petíciót, amely most már online is elérhető a nemzetipeticio.hu oldalon.
"Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk" - zárta videóját Orbán Viktor.
MTI - Fotó: MTI (archív)
