Már több mint egymillióan töltötték ki a nemzeti petíciót

Hasít a nemzeti petíció, már több mint 1 millió ember kitöltötte - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán megjelent videóban. Hozzátette: a petíció már online is elérhető és arra kér mindenkit, hogy töltse ki és üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk.

A kormányfő közölte: egészen pontosan 1 millió 128 ezren küldték vissza a petíciót.



"Az elmúlt hetekben Ukrajna ráadásul olajblokád alá vette Magyarországot. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világosan megüzenjük Brüsszelnek: nem fogunk támogatni egy olyan országot, amely Magyarországot zsarolja, amely a magyar családok energiaellátását veszélybe sodorja. Ezért nemet mondunk az olajblokádra, nemet mondunk a háború finanszírozására és nemet mondunk a rezsiárak megemelésére is" - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Arra kérek mindenkit, hogy támogassa a magyar kormányt ebben a küzdelemben, és ha még nem tették, töltsék ki a nemzeti petíciót, amely most már online is elérhető a nemzetipeticio.hu oldalon.

"Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk" - zárta videóját Orbán Viktor.