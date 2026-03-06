Kerítéseket döntött, majd oldalára borult egy autó Pécsett
2026. március 06. péntek 10:38
Letért az útról, majd kerítéseket letarolva az oldalára borult egy személyautó péntekre virradó éjszaka Pécsett, a Faludi Ferenc utcában.
A járműben ketten utaztak, a tűzoltók kiérkezése előtt, sértetlenül szálltak ki a kocsiból.
A pécsi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a személyautót.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Fázott a télen? Pedig enyhébb volt az...
- Kerítéseket döntött, majd oldalára...
- Kelenföldre érkeznek, s onnan is...
- Már több mint egymillióan töltötték...
- Orbán Viktor: útban vagyunk, és el...
- Jön a pécsi buszos sztrájk: így...
- Hogy is volt? A választások...
- Ez igen! Már a Pécsi Tudományegyetem...
- Egyhetes, országos rendőrségi razzia...
- Pécsi gimnazista ért el nagy sikert a...