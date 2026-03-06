Kerítéseket döntött, majd oldalára borult egy autó Pécsett

Letért az útról, majd kerítéseket letarolva az oldalára borult egy személyautó péntekre virradó éjszaka Pécsett, a Faludi Ferenc utcában.

A járműben ketten utaztak, a tűzoltók kiérkezése előtt, sértetlenül szálltak ki a kocsiból.

A pécsi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a személyautót.