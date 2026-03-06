Újra találkozóra hívja a fiatal felnőtteket a megyéspüspök

Felföldi László püspök az első évad utolsó találkozóira hívja és várja a családot még nem alapított fiatal felnőtteket. Március 12-én Pécsen, 19-én Szekszárdon tartják a rendezvényt.

A megyéspüspök szándéka szerint a két nagyvárosban megrendezett alkalmak segítséget kínálnak a résztvevők számára hitük elmélyítéséhez, valamint támogató egyházi és emberi közösségek kialakításához.

Felföldi László püspök az első két találkozót követően elmondta, a Katolikus Egyháznak nagyon felszínes a kapcsolata a fiatal felnőtt korosztállyal, ezért a megyéspüspök szándéka, hogy a felszínes kapcsolódások helyett a közvetlen párbeszéd kultúráját erősítse meg. A fórumok alkalmat teremtenek arra, hogy a fiatal felnőttek egyházukban ne csupán intézményt, hanem kísérőt és közösséget találjanak hitkeresésük során.

„Akiknek jelenleg is van, vagy korábban volt valamilyen kapcsolódása az Egyházhoz, nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a párbeszéd lehetőségét" - osztotta meg korábban benyomásait Felföldi László püspök, aki azt tapasztalta, hogy az érdeklődő fiatalokat rendkívüli nyitottság jellemezte, nagyon sok ötletük és hasznos gondolatuk van, melyeket a fórumokon meg is vitatnak egymással.

Az első évad sikere azt mutatja, hogy van igény a találkozók folytatására. A főpásztor a férfitalálkozók mintájára hosszú távú elköteleződésként tekint a Fiatal Felnőttek Fórumára is, melynek következő fejezeteit az őszi időszakra tervezi az egyházmegye.

A Fiatal Felnőttek Fórumának záró időpontjai és helyszínei:

PÉCS, Magtár Látogatóközpont (Pécs, Dóm tér 6.)

2026. március 12. 19.00-21.00 óra

SZEKSZÁRD, Kolping Iskola (Szekszárd, Pázmány tér 4.)

2026. március 19. 19.00-21.00 óra