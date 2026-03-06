Orbán Viktor: útban vagyunk, és el akarnak takarítani bennünket az ukránok

Útban van a magyar nemzeti kormány és "el akarják takarítani", hogy az áprilisi választáson Magyarországon egy ukránbarát kormány alakuljon, amely teljesíti Ukrajna követeléseit - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában

Orbán Viktor kérdezték arról, mit gondol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki nyilatkozatáról, amelyben életveszélyesen megfenyegette. A kormányfő azt mondta, túlzás lenne azt mondani, hogy megijedt, de jól nem esett neki.

Elmondta, Ukrajnának követelései vannak Magyarországgal szemben, ezeket a magyar miniszterelnök nem teljesíti és az általa vezetett kormány sem, sőt a jövőben sem fogja.

Útban van a magyar kormány, útban vagyok én személy szerint is és "el akarnak bennünket takarítani", ha szép szóval nem megy, akkor fenyegetéssel, zsarolással - fogalmazott.



Hozzátette: az ukránok el akarják a magyar kormányt takarítani az április 12-i választáson is, mert követeléseiket úgy tudják a leginkább elérni Magyarországon, ha eltakarítják a nemzeti kormány és a miniszterelnököt, aki útban van, hogy létrejöjjön Magyarországon egy ukránpárti kormány és legyen egy ukránbarát miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta, a követelések súlyosan sértik Magyarország érdekeit, ezért kell visszautasítani őket.

Közölte, kormánya nem teljesíti azt az ukrán követelést, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról, nem fogja támogatni Ukrajnát a háborúban, nem fog pénzt adni az ukránoknak és nem fogja támogatni az ukrán uniós csatlakozást sem.