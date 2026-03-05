Életmentő volt a dunai árhullám az élővilág számára

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége hasznosításában lévő Mocskos-Duna holtág, az elmúlt héten érkező dunai árhullámnak köszönhetően végre vízutánpótlást kapott.

A Mocskos-Duna foknál található zsilipből a záródeszkák már korábban eltávolításra kerültek, így teljes keresztmetszetében tudta átengedni a vizet a holtág irányába.

A Duna alsó szakaszát a hét végén érte el a tetőzés, sajnos utána nagyon gyors apadás indult el a folyón, így kedden már a deszkák visszahelyezésével zárni kellett a zsilipet annak érdekében, hogy minél több víz maradjon a holtágba.

Legutóbb 2025 augusztusában volt ilyenre lehetőség, igaz akkor alacsonyabb vízállás mellett, még kevesebb ideig volt lehetőség vizet engedni a holtágba.

Azóta kritikusan alacsony szintre csökkent a Mocskos-Duna holtág vízállása, így a mostani kisebb árhullám valóban életmentő volt az élővilág számára.



Ez a kisebb árhullám lehetőséget adott a Belső-Béda holtágak vízpótlására is, amely február 26-án késő délután kezdődött a DDVIZIG Bédai szivattyútelepén keresztül, szivornyás üzemben.

Sajnos a teljes vízrendszer feltöltéséhez kevés ideig volt magas a vízállás, így pl. a rendkívül alacsonyan vízszinttel bíró Boki-Duna holtágba eddig nem jutott el a víz.