Életmentő volt a dunai árhullám az élővilág számára
2026. március 05. csütörtök 15:32
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége hasznosításában lévő Mocskos-Duna holtág, az elmúlt héten érkező dunai árhullámnak köszönhetően végre vízutánpótlást kapott.
A Mocskos-Duna foknál található zsilipből a záródeszkák már korábban eltávolításra kerültek, így teljes keresztmetszetében tudta átengedni a vizet a holtág irányába.
A Duna alsó szakaszát a hét végén érte el a tetőzés, sajnos utána nagyon gyors apadás indult el a folyón, így kedden már a deszkák visszahelyezésével zárni kellett a zsilipet annak érdekében, hogy minél több víz maradjon a holtágba.
Legutóbb 2025 augusztusában volt ilyenre lehetőség, igaz akkor alacsonyabb vízállás mellett, még kevesebb ideig volt lehetőség vizet engedni a holtágba.
Azóta kritikusan alacsony szintre csökkent a Mocskos-Duna holtág vízállása, így a mostani kisebb árhullám valóban életmentő volt az élővilág számára.
Ez a kisebb árhullám lehetőséget adott a Belső-Béda holtágak vízpótlására is, amely február 26-án késő délután kezdődött a DDVIZIG Bédai szivattyútelepén keresztül, szivornyás üzemben.
Sajnos a teljes vízrendszer feltöltéséhez kevés ideig volt magas a vízállás, így pl. a rendkívül alacsonyan vízszinttel bíró Boki-Duna holtágba eddig nem jutott el a víz.
Forrás: HEBMESZ
