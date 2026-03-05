Ismét emelkednek az üzemanyagárak pénteken

A benziné 6, a gázolajé 15 forinttal emelkedik péntektől.

Péntektől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak - í rja a Holtankoljak.hu.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 15 forinttal nő.

Március 5-én még a magyarországi kutakon átlagosan az alábbi árakkal lehet számolni: a 95-ös benzin literje 573 forint, a gázolajé pedig 603 forint körül alakul.