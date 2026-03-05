Napsütéses, igen enyhe nap vár ránk pénteken

Túlnyomóan derült, napos idő várható, napközben legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen.

Éjszaka átmenetileg párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. Csapadék nem lesz.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ma északkeleten az északias, pénteken északnyugaton a délkeleti szelet kísérhetik olykor élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél kissé hidegebb, míg vízpartok közelében, nagyobb városokban, magasabban fekvő helyeken kissé enyhébb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 14 és 19 fok között valószínű.