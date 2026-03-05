Tovább csökkent az influenzával orvoshoz fordulók száma

Múlt héten 45 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti jelentésében csütörtökön honlapján. Ez az adat a múlt hetit megelőző héten 55 700 volt.

Február 23. és március 1. között légúti fertőzés tüneteivel 229 700-an keresték fel orvosukat.

A közlés szerint a kilencedik héten orvoshoz fordult betegek 40,9 százaléka volt gyerek, 30,6 százaléka a 15-34 éves, 21,3 százalékuk a 35-59 évesek, míg 7,2 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Múlt héten tizennyolc közigazgatási területen csökkent és kettőn (Csongrád-Csanád és Pest) emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva.

Akut légúti megbetegedések halmozódásáról két jelentés érkezett Hajdú-Bihar és Tolna vármegyéből, a tömeges megbetegedések egy bölcsődét és egy általános iskolát érintettek.

Kórházba múlt héten 195 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 12-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra - olvasható a közleményben.