Három autó ütközött össze Pécsett, a Kertvárosban

Összeütközött három személyautó Pécsen, a Nagy Imre úton csütörtökön reggel.

A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják az egyik járművet.

A társhatóság is a helyszínre érkezett.