Három autó ütközött össze Pécsett, a Kertvárosban
2026. március 05. csütörtök 08:58
Összeütközött három személyautó Pécsen, a Nagy Imre úton csütörtökön reggel.
A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják az egyik járművet.
A társhatóság is a helyszínre érkezett.
Forrás: Katasztrófavédelem
