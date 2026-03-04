Holnap átlépi a 600 forintot a gázolaj ára

2026. március 04. szerda 13:03

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon - írja a holtankoljak.hu. A portál szerint szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 8 forinttal emelkedik majd.

Ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 571 forint/liter,
gázolaj: 600 forint/liter.

 

 

 

 


EQM