Holnap átlépi a 600 forintot a gázolaj ára

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon - írja a holtankoljak.hu . A portál szerint szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 8 forinttal emelkedik majd.





Ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 571 forint/liter,

gázolaj: 600 forint/liter.

