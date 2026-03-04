Holnap átlépi a 600 forintot a gázolaj ára
2026. március 04. szerda 13:03
A Holtankoljak.hu szerint szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, míg a gázolajé bruttó 8 forinttal emelkedik.
Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon - írja a holtankoljak.hu. A portál szerint szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 8 forinttal emelkedik majd.
Ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 571 forint/liter,
gázolaj: 600 forint/liter.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Holnap átlépi a 600 forintot a...
- Csaknem félmillió külhoni magyar...
- Pécsi gimnazista ért el nagy sikert a...
- Elhunyt a pécsi úszósport legendája,...
- Zivatarok, jégeső miatt adtak ki...
- Hogy is volt? A választások...
- Befejeződik szerdán a Nemzeti Petíció...
- Baranyai drogkereskedő-páros ellen...
- Februárban is nálunk volt a...
- Pénteken ezúttal szabad fotózni...