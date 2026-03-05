Aki akar és tud, hetente kétszer is elszállhat a pécsi repülőtérről - Kiderült, mennyiért

Március 30-tól újra menetrend szerinti járatok indulnak a Pécs-Pogány Repülőtérről, hetente két alkalommal Münchenbe, illetve onnan vissza. A legolcsóbb jegyek Bajorország fővárosába 129 euróba (mintegy 49 ezer forint) kerülnek.



A reptér közösségi oldalán jelentették be korábban, hogy a Skyhub Pad légitársaság és partnere, a Danish Air Transport, az Irány Pécs Kft. közreműködésével aláírta azt a szándéknyilatkozatot, amely megnyitja az utat a 2026-ban elinduló új járatok előtt.



Tavasztól heti két Pécs-München repülőjáratot indítanak - ezzel újra közvetlen légi összeköttetés nyílna Pécs és európai célpontok között.





A járatok hétfőn és csütörtökön indulnak, illetve érkeznek, kevesebb, mint két óra alatt megtéve a távolságot.

A reptér közlése szerint megnyílt a foglalási rendszer, Jelenleg a járatot üzemeltető légitársaság hivatalos weboldalán indult el a jegyértékesítés.

Nyilván számos szempont - például a kényelem - alapján döntenek a járatokat igénybe venni szándékozók, az induló árak mindenesetre kissé borsosnak tűnnek, Pécsről Münchenbe 129 euróért, onnan vissza pedig 99 euróért repülhetünk. (Az eltérés vélhetően a reptéri illetékek mértéke miatt adódik.)

