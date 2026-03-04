Napsütéses, tavaszias napunk lesz csütörtökön
2026. március 04. szerda 19:30
Éjjel nagy területen kiderül az ég, de foltokban köd, rétegfelhőzet képződhet.
Utóbbiak feloszlását csütörtökön napos idő követi kevés gomolyfelhővel, de délután az északkeleti megyék fölé magasszintű felhőzet érkezik.
A légmozgás döntően gyenge marad, inkább csak a csapadékgócok környezetében, valamint holnap az északkeleti megyékben lehet átmenetileg élénk a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +5 fok között alakul, de az északi völgyekben és a Nyírségben néhol hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően 14 és 17 fok között valószínű.
MTI
