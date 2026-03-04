Csaknem félmillió külhoni magyar regisztrált levélszavazásra

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe - közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Az NVI elnöke és munkatársai a Magyarország kolozsvári főkonzulátusán tartott sajtótájékoztatón az április 12-i magyarországi országgyűlési választásokon való részvételhez szükséges tudnivalókat ismertették, külön kitérve a levélszavazás és a külképviseleti szavazás tudnivalóira.

Elmondta: az NVI 2025-ben 904 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárnak küldött értesítőt, amelyben tudatta, hogy regisztrálhat a levélszavazáshoz. Közülük eddig mintegy 471 ezren regisztráltak a levélszavazók névjegyzékébe.

Hozzátette: mivel a jogintézmény több mint tíz éve működik, az a mechanizmus is beindult, mely törli az inaktív vagy időközben elhunyt választópolgárokat. Eddig több mint 37 ezer választópolgárt töröltek inaktivitás, ezen felül újabb 9 ezret elhalálozás miatt - mondta Nagy Attila, aki szerint a frissítés folyamatos.

Aláhúzta: a levélszavazáshoz március 18-ig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges.

Kiemelte, hogy egyszerűsödött a levélszavazathoz szükséges azonosító nyilatkozat. Ezt a magyar okmányok használatával, teljeskörűen kell kitölteni és személyesen aláírni. A választópolgárnak a nevét, a születési helyét és idejét kell beírnia, valamint egy magyar okmány számát is fel kell tüntetnie, mely lehet a személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedélyt vagy akár a honosítási okirat.

Az azonosító nyilatkozat adatait az NVI munkatársai összevetik az adatbázisukban szereplőkkel, és csak azoknak a szavazólapját fogadják el, akik szerepelnek a levélszavazók névjegyzékében.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szavazólapot be kell helyezni a belső borítékba és lezárni, különben nem fogadják el.

A levélszavazat visszajuttatásáról elmondta: ezt postai úton is meg lehet tenni, de javasolta a külképviseleteken keresztül történő visszajuttatást, mivel így biztosan visszaér időben.

A külképviseleti választásról közölte: ezt a magyarországi lakcímmel rendelkező, de a választások napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok vehetik igénybe. Ők világszerte összesen 151 magyar külképviseleten szavazhatnak, az ezzel kapcsolatos kérelmet április 2-áig nyújthatják be.

Ők a pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazólap mellett az egyéni választókerületi szavazólapot is megkapják a magyarországi lakcímüknek megfelelően. Kolozsváron a főkonzulátus épületében lehet szavazni április 12-én.

Az esetleges visszaélésekre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva Nagy Attila elmondta: a levélszavazás teljesen bevett és jól működő jogintézmény, és Magyarországon hasonló a szabályozása más nyugati államokéhoz. Hozzátette: a magyarországi rendszer azért is jó és megbízható, mert beindultak a törlések, eddig közel 50 ezer választópolgárt töröltek a névjegyzékből.

Kiemelte, hogy a választási eljárásról szóló törvény a 2022-es országgyűlési választásokat követően módosult, és a területi hatálya már nemcsak Magyarországra, hanem a levélszavazás miatt külföldre is kiterjed.

Arra is kitért, hogy a levélszavazatokat az NVI két ütemből álló folyamat során dolgozza fel. Április 6-ától kezdődően munkatársaik kibontják a visszaérkező levélcsomagot, kiveszik belőle az azonosító nyilatkozatot és a szavazólapot tartalmazó zárt borítékot, és a nyilatkozat tartalmát összevetik a levélszavazók névjegyzékével. Ha ezek megfelelnek, április 12-én 19 óra után a szavazólapot tartalmazó zárt borítékokat is kibontják és összesítik a levélszavazás eredményét.



Nagy Attila elmondta, hogy az elmúlt hónapokban világszerte nőtt a levélszavazók névjegyzékébe regisztráló választópolgárok száma: míg 2022-ben 456 ezren voltak, idén több mint 471 ezren vannak, és a számuk tovább nőhet március 18-ig. Közülük eddig 287 ezren kérték a levélcsomag romániai lakcímre való kézbesítését, négy éve ez a szám 291 ezer volt.

Mint mondta, 2022-ben 15 százalékos volt az érvénytelen levélszavazatok száma. 456 ezer levélben szavazóból 318 ezer küldte vissza határidőre a levélcsomagokat, melyekből 256 ezer volt érvényes.

A külföldi képviseleteken négy éve 58 ezren szavaztak. Idén több választópolgárra számítanak, mivel azóta 147-ről 151-re nőtt a magyar külképviseletek száma - hangzott