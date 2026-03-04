Pénteken ezúttal szabad fotózni Abaligeti-barlangban

A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az Abaligeti-barlang. Különleges formájú képződményei közül több nevet is kapott, így látható itt többek között a Pisai ferde torony, a Flórián-kút, a Kálvária, az Elefántfej, a Karthágó romjai, vagy a Niagara-vízesés.

A barlangban a túrák folyamatos haladása miatt nem szabad fényképezni.

A március 6-án, délután három órakor induló túra esetében kivételt tesznek, a cél ezúttal a barlang képződményeinek megörökítése lesz.

A programon fotós szakvezető segítségével nyílik lehetőség fényképeket készíteni. Amatőr és profi fotósokat egyaránt várunk!

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges.

E-mail: [email protected], [email protected]