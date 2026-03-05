Orbán Viktor: le fogjuk verni őket, letörjük az olajblokádot

Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, "le fogjuk őket verni", az olajblokádot le fogjuk törni - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Gazdasági évnyitó 2026 című rendezvényen csütörtökön Budapesten.

A kormányfő úgy fogalmazott: győzni fogunk és erőből fogunk győzni.

Hangsúlyozta: rá fogják kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Nem üzlettel, nem megegyezéssel, nem kiegyezéssel, hanem erőből fogjuk elérni - mondta.

Hozzátette: katonai erő nincs hozzá, ez nem szerepel a tervek között, de vannak politikai és pénzügyi eszközeik és ezzel rá fogják őket szorítani, feltétel nélkül és hamarosan, hogy újra nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket és teljesítsék azt a szerződéses kötelezettségüket, amelyet tartalmaz az ukrán-uniós társulási szerződés. Ez kimondja: Ukrajna nem akadályozhatja egyetlen európai uniós tagállam energiaellátását sem.

Ezt ki fogjuk kényszeríteni, ez egy csata, amitől nem szabad megijedni - jelentette ki Orbán Viktor.