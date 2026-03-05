Orbán Viktor: le fogjuk verni őket, letörjük az olajblokádot
2026. március 05. csütörtök 13:15
Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, "le fogjuk őket verni", az olajblokádot le fogjuk törni - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Gazdasági évnyitó 2026 című rendezvényen csütörtökön Budapesten.
A kormányfő úgy fogalmazott: győzni fogunk és erőből fogunk győzni.
Hangsúlyozta: rá fogják kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Nem üzlettel, nem megegyezéssel, nem kiegyezéssel, hanem erőből fogjuk elérni - mondta.
Hozzátette: katonai erő nincs hozzá, ez nem szerepel a tervek között, de vannak politikai és pénzügyi eszközeik és ezzel rá fogják őket szorítani, feltétel nélkül és hamarosan, hogy újra nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket és teljesítsék azt a szerződéses kötelezettségüket, amelyet tartalmaz az ukrán-uniós társulási szerződés. Ez kimondja: Ukrajna nem akadályozhatja egyetlen európai uniós tagállam energiaellátását sem.
Ezt ki fogjuk kényszeríteni, ez egy csata, amitől nem szabad megijedni - jelentette ki Orbán Viktor.
MTI
