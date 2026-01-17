Várhatóan csökken a koronavírus-fertőzések száma
2026. január 17. szombat 14:04
Az év második hetében országos szinten csökkent a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.
A tájékoztató szerint az év második hetében 16 ellátási területen stagnálást figyeltek meg, emelkedést tapasztaltak Salgótarjánban és Szekszárdon, csökkenést pedig Budapest Északi szennyvíztisztító ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon és Veszprémben.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint az agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Szombathelyen, Veszprémben, Pécsen, Kaposváron, Szegeden, Békéscsabán, Salgótarjánban és Nyíregyházán az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon, Egerben és Debrecenben a mérsékelt tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának csökkenése várható.
MTI
