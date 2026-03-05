Majd' félmillióba fáj ez a Baranyában készült fotó egy sofőrnek
2026. március 05. csütörtök 15:32
A rendőrök kedden Botykapeterd belterületén mértek be egy autóst, aki a kamion megelőzését követően a megengedett ötven helyett 128-cal hajtott.
Ekkora sebességnél lakott területen belül lehetetlen időben és megfelelően reagálni a külső tényezőkre.
A sofőrt 468 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, amely mellé nyolc 8️ közlekedési előéleti pont is járt.
Forrás: police.hu
