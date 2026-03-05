Új játszóhelyekkel gazdagodott a pécsi gyerekklinika

Egy teljeskörűen felújított beltéri játszószobát, valamint egy új kültéri játszóteret adtak át a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központ (KK) Gyermekgyógyászati Klinikán - közölte a felsőoktatási intézmény.

A PTE csütörtöki közleményében emlékeztettek, a klinika évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a gyerekek életkorának, lelki állapotának és egyéni szükségleteinek megfelelő környezet megteremtésére, s az új közösségi terek ezt a szemléletet erősítik.

Az épületen belül egy korábban más célra használt helyiséget alakítottak modern, klimatizált, gyermekbarát játszószobává, míg a fejlesztés második elemeként az építkezések miatt korábban elbontott kültéri játszótér új helyen született újjá.

A terület felújítása során a meglévő játékeszközök megújultak, emellett több új játszótéri elem is helyet kapott, lehetőséget teremtve a mozgásra, közösségi élményekre és az aktív kikapcsolódásra.

A fejlesztések a Csodalámpa Alapítvány támogatásával valósultak meg, amely több mint húsz éve segíti a súlyosan beteg gyermekek mindennapjait - olvasható a PTE közleményében.