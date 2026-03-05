Új játszóhelyekkel gazdagodott a pécsi gyerekklinika
2026. március 05. csütörtök 15:32
Egy teljeskörűen felújított beltéri játszószobát, valamint egy új kültéri játszóteret adtak át a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központ (KK) Gyermekgyógyászati Klinikán - közölte a felsőoktatási intézmény.
A PTE csütörtöki közleményében emlékeztettek, a klinika évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a gyerekek életkorának, lelki állapotának és egyéni szükségleteinek megfelelő környezet megteremtésére, s az új közösségi terek ezt a szemléletet erősítik.
Az épületen belül egy korábban más célra használt helyiséget alakítottak modern, klimatizált, gyermekbarát játszószobává, míg a fejlesztés második elemeként az építkezések miatt korábban elbontott kültéri játszótér új helyen született újjá.
A terület felújítása során a meglévő játékeszközök megújultak, emellett több új játszótéri elem is helyet kapott, lehetőséget teremtve a mozgásra, közösségi élményekre és az aktív kikapcsolódásra.
A fejlesztések a Csodalámpa Alapítvány támogatásával valósultak meg, amely több mint húsz éve segíti a súlyosan beteg gyermekek mindennapjait - olvasható a PTE közleményében.
MTI - Fotó: PTE/Csortos Szabolcs
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Jön a pécsi buszos sztrájk: így...
- Ismét emelkednek az üzemanyagárak...
- Áruház parkolójában gyulladt ki egy...
- Orbán Viktor: le fogjuk verni őket,...
- Napsütéses, igen enyhe nap vár ránk...
- Három autó ütközött össze Pécsett, a...
- Új játszóhelyekkel gazdagodott a...
- Majd' félmillióba fáj ez a Baranyában...
- Életmentő volt a dunai árhullám az...
- Tovább csökkent az influenzával...