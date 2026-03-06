Kelenföldre érkeznek, s onnan is indulnak a pécsi IC-k
2026. március 06. péntek 09:22
Márciusban két hétvégén is jelentős karbantartást végeznek a Déli pályaudvaron, ezét most hétvégén, valamint 28-án és 29-én szünetel a vonatforgalom. A korlátozást a Mecsek IC-ket is érinti.
A MÁV közlése szerint a Mecsek InterCityk csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Fázott a télen? Pedig enyhébb volt az...
- Kerítéseket döntött, majd oldalára...
- Kelenföldre érkeznek, s onnan is...
- Már több mint egymillióan töltötték...
- Orbán Viktor: útban vagyunk, és el...
- Jön a pécsi buszos sztrájk: így...
- Hogy is volt? A választások...
- Ez igen! Már a Pécsi Tudományegyetem...
- Egyhetes, országos rendőrségi razzia...
- Pécsi gimnazista ért el nagy sikert a...