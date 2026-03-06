Kelenföldre érkeznek, s onnan is indulnak a pécsi IC-k

Márciusban két hétvégén is jelentős karbantartást végeznek a Déli pályaudvaron, ezét most hétvégén, valamint 28-án és 29-én szünetel a vonatforgalom. A korlátozást a Mecsek IC-ket is érinti.

A MÁV közlése szerint a Mecsek InterCityk csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.