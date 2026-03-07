Szobrot állítottak Feleki Attila emlékére Kozármislenyben

Szoboravatással, névadó ünnepséggel és gálamérkőzéssel tisztelegtek az NB-II-ben szereplő HR-Rent Kozármisleny FC tavaly augusztusban, 54 éves korában elhunyt tulajdonosának emléke előtt pénteken Kozármislenyben.



Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a sportvezető tiszteletére állított szobor és a róla elnevezett helyi sportközpont névadó ünnepségén úgy fogalmazott: Kozármislenyben nagy dolog indult útjára egy bátor ember bátor döntésének köszönhetően.

Feleki Attila, a néhai sportoló, sportvezető, sikeres vállalkozó eleinte csak saját magára támaszkodhatott, mégis sikerült megmutatnia, hogy kis pénznek számító befektetésből is lehet nagy focit csinálni (...), mégpedig nem Budapesten és nem megyeszékhelyen hanem egy kisvárosban - hívta fel a figyelmet.



Egy olyan szerethető csapatot épített, amely Dávidként küzd a góliátok ellen, hiszen a futballklub vezetése alatt olyan eredményeket ért el, mint a Magyar Kupában a nyolcaddöntő, az NB-II-es ezüstérmek, és kis híján összejött az NB I-es feljutás is - idézte fel.

Nagy János szerint ugyanazért fontos, hogy egy kisvárosnak virágzó sportélete legyen, amiért az egy országnak is az: az emberek önbecsülését erősíti. Ennek is köszönhetően lett olyan település Kozármisleny, "ahol jó élni, és ahonnan nem elmennek a fiatalok, hanem ahova szívesen költöznek" - fogalmazott.

A kozármislenyiek megragadták azokat a lehetőségeket, amiket a családbarát kormányzás teremtett meg a magyar vidéken, ugyanis "itt kézzelfogható valóság, hogy a magyar vidék nem valaminek a széle, hanem az ország közepe" - emelte ki.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a sport a gyerekek számára a legjobb iskola, ugyanis "egy bolond világban élünk, ahol minden a feje tetejére áll" és a mindennapokból eltűnnek az olyan fontos dolgok, mint "felelősségvállalás, a közösség, a bajtársiasság. Ezek pedig kellenek a gyermekneveléshez és az élethez" - vélekedett.

Nagy János szerint éppen ezért tekint a polgári kormány stratégiai ágazatként a sportra, a fejlesztésekkel pedig a jövőbe fektet be, és "ahogy a színházat nem csupán a színészeknek építik, úgy a sportlétesítményeket sem a sportolóknak, hanem mindenekelőtt a közösségnek" - fogalmazott.

Kitért arra, hogy a kormány által megalkotott tao-rendszer révén a helyi gazdasági szereplők és a sportegyesületek egymásra találhattak és a "gyümölcsöző együttműködés (...) szíve közepe az utánpótlás, a jövő, a fiatalok", hiszen a sportpolitikának hála jut olcsón vagy ingyen sportfelszerelés a gyerekeknek, olcsó meccsjegy, de ezért működhet a Bozsik program is - sorolta.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy "ez a sportpolitika (...) nem csak úgy alakult, hanem a nemzeti kormány hozta létre, szervezte meg és működteti, ebből kifolyólag pedig nem magától értetődő, hogy (...) lesz is, bárki, bármit, bárhol mond is".

Így a választások idején ezt is érdemes lesz "beleszámítani a kalkulusba" - tette hozzá.

Pénteken a klub sportolói, munkatársai, a Péccsel délkeletről szomszédos kisváros lakói és az ország számos részéről érkező futballbarátok tisztelegtek Feleki Attila emléke előtt. A sportcsarnok előtti téren a róla készült szobor felavatását követően a település sportközpontja hivatalosan is felvette a Feleki Attila Sportközpont nevet.





Feleki Attila kapcsán a klub korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a néhai sportvezető mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának "motorja és irányítója".

Feleki Attila vezetésével az elmúlt években fénykorát élte a kozármislenyi labdarúgás: a klub 2022-ben jutott fel a másodosztályba, egy évvel később osztályozóval maradt bent, a 2023/24-es idényben már az ötödik helyen zárt a Merkantil Bank Ligában, az előző szezonban pedig története legjobb eredményét elérve negyedik lett.

A baranyaiak jelenleg 7 győzelemmel, 7 döntetlennel és 6 vereséggel a tabella 6. helyén állnak.