Két falu kerül a NAV baranyai ellenőreinek célkeresztjébe

2026. március 08. vasárnap 11:53

A NAV baranyai munkatársai március 9. és 15. között kedden, Himesházán a Kossuth Lajos utcai boltokat, míg csütörtökön Zengővárkonyban az üzleteket és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

 

 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Forrás: NAV