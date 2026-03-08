Két falu kerül a NAV baranyai ellenőreinek célkeresztjébe
2026. március 08. vasárnap 11:53
A NAV baranyai munkatársai március 9. és 15. között kedden, Himesházán a Kossuth Lajos utcai boltokat, míg csütörtökön Zengővárkonyban az üzleteket és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
