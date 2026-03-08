Új funkciókkal bővült az ingyenes Gondosóra
2026. március 08. vasárnap 16:00
Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes Gondosóra applikáció - közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.
A politikus kiemelte, a nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy: februárban dupla nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapták a szépkorúak. A nagy januári hideg miatt rezsistoppal védték őket.
"A nyugdíjakat nem csökkenteni, nem megadóztatni, hanem növelni kell. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat" - fogalmazott.
A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a Gondosóra program ma már több mint egymillió idős ember biztonságát szolgálja.
"Most továbbfejlődünk" - jelentette ki.
Kifejtette, új funkciókkal egészítették ki az ingyenes mobilalkalmazást: mostantól már lehetséges a helymeghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket.
A miniszter hozzátette, a Digitális állampolgárság programon (Dáp) keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés.
"Egymillió ember nem tévedhet, ráadásul a 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél" - zárta szavait Lantos Csaba, azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a Gondosóra mobilalkalmazást.
"Erősítsük együtt a családok biztonságát, ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!" - mondta.
MTI - Fotó: pixabay.com
