Valaki otthagyta a fogát az egyik pécsi autóbuszon

Jellemzően személyes iratokat, okmányokat és többféle fontos használati tárgyat felejtettünk az elmúlt egy év során a pécsi autóbuszokon. A 2025-ben nyilvántartásba került 331 regisztráció gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden munkanapon találtak valaki által a járművön felejtett, ám számára fontos okmányt, dokumentumot vagy egyéb használati tárgyat. Évről-évre több tárgyunkat felejtjük a járműveken: 2023-ban 258 db, 2024-ben 264 db holmink maradt véletlenül az autóbuszokon, közölte a Tüke Busz.

Az elhagyott tárgyak köre igen széles skálán mozog. Az utasok leggyakrabban hivatalos iratokat, diákigazolványokat, bankkártyákat, bérleteket, tornazsákokat, (utazó)táskákat, mobiltelefonokat, szemüvegeket, kulcsokat, illetve irat-és pénztárcát felejtenek az autóbuszokon.

Tavasszal leginkább az esernyők, kabátok és pulóverek maradnak véletlenül a járatokon, de az elmúlt években találtak már karórát, laptopot, orvosi tankönyveket, gyerekjátékokat, babakocsit, fogsort, járást segítő botot, de még szabadulólevelet is.

Az autóbusz-állomáson leadott iratokat és talált tárgyakat a forgalmi szolgálattevő munkatársaknál lehet keresni, akik a megtalálást követő két napig megőrzi azokat. Ezt követően a Fészek Irodaházban működő ügyfélszolgálati irodában (7621 Pécs, Rákóczi út 17.) a „Talált tárgyak nyilvántartó könyvében" veszik őket nyilvántartásba.A megtalált tárgyak tárolásáról, őrzéséről a társaság gondoskodik oly módon, hogy a tulajdonosnak történő átadásig azok állagában, értékében csökkenés ne következzen be.

Ha az elhagyott tárgy tulajdonosát be lehet azonosítani és munkatársak találnak hozzá elérhetőséget, akkor mindenképpen értesítik az érintett személyt. Amennyiben a megtalált személyi adatokat tartalmazó igazolványokért, okmányokért, iratokért tulajdonosaik nem jelentkeznek, akkor azokat a kiállító hatóságnak a Tüke Busz Zrt. visszaküldi.

A járműveken elvesztett talált tárgyak kiadáshoz szükséges, hogy a tulajdonos személye kétségkívül azonosítható legyen, ehhez személyazonosításra alkalmas igazolvány, vezetői engedély, vagy útlevél bemutatása szükséges. Az azonosítás részeként azt is el kell mondani, hogy az adott irat vagy tárgy mikor és hol veszett el, és szükséges lehet néhány jellemző tulajdonságot is felsorolni (pl. méret, szín). Kétség esetén egyéb, kizárólag a tulajdonos által ismerhető azonosítók meghatározása is fontos lehet.

A Tüke Busz Zrt.a talált tárgyak (a romlandó élelmiszerek kivételével) megőrzéséről három hónapig gondoskodik, a nem keresett tárgyak ezt követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához kerülnek.