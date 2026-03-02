Sivatagi por szűri a napsütést még kedden is
2026. március 02. hétfő 14:44
Kedden még maradhat annyi sivatagi por a levegőben, hogy erősen szűrje a napfényt - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.
Közölték: ugyan várhatóan csökken a következő 36 órában a légköri aeroszolok mennyisége, a levegő nem tisztul ki teljesen a magasabb rétegekben.
Kedden a hétfőihez képest jobbak a kilátások napos időre, de maradhat annyi sivatagi por a levegőben, hogy még akkor is erőteljesen szűrje a napfényt.
Egy korábbi bejegyzésben már írtak arról, hogy a magaslégkörben egy futóáramlás húzódik keresztül térségünkön, amely lenyúlik egészen a Szaharáig.
A magaslégkörben a jégkristályokkal vegyül a sivatagi por, így az ott mozgó felhőzet jóval vastagabbnak, zártabbnak látszik az általános fátyolfelhőzethez képest és erősebben szűri a napsütést, bizonyos esetekben és területeken pedig teljes egészében is képes eltakarni a napot.
MTI
