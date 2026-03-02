Szakvezetéssel járhatjuk be a 100 éves Pintér-kertet

Pénteken délelőtt tíz órakor idegenvezető kalauzolásával lehet megismerni a Pintér-kert Arborétumot.



2026-ban ünnepli fennállásának századik évfordulóját a Pintér-kert!

Az Arborétum névadója az alapító Pintér János (1879-1933) pécsi banktisztviselő. A népszerű kirándulóhely, a Tettye közvetlen szomszédságában álló villaépülete környezetében szentimentális tájképi kertet hozott létre, amelyben a főként örökzöld növények mellett mesterséges várrom, fa pavilon, két vízmedence, valamint több szobor is megtalálható.

A résztvevők szakvezető kalauzolásával betekintést nyerhetnek a kertben megtalálható különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába.

A program részét képezi a kert középső részén elhelyezkedő Mecsek Kiállítás megtekintése is, melyben a résztvevők egy audiovizuális installáció segítségével átfogó képet kaphatnak a Mecsek természeti és kultúrtörténeti értékeiről, valamint a legfontosabb kirándulási célpontokról.