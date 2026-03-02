Szakvezetéssel járhatjuk be a 100 éves Pintér-kertet
2026. március 02. hétfő 15:46
2026-ban ünnepli fennállásának századik évfordulóját a Pintér-kert!
Az Arborétum névadója az alapító Pintér János (1879-1933) pécsi banktisztviselő. A népszerű kirándulóhely, a Tettye közvetlen szomszédságában álló villaépülete környezetében szentimentális tájképi kertet hozott létre, amelyben a főként örökzöld növények mellett mesterséges várrom, fa pavilon, két vízmedence, valamint több szobor is megtalálható.
A résztvevők szakvezető kalauzolásával betekintést nyerhetnek a kertben megtalálható különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába.
A program részét képezi a kert középső részén elhelyezkedő Mecsek Kiállítás megtekintése is, melyben a résztvevők egy audiovizuális installáció segítségével átfogó képet kaphatnak a Mecsek természeti és kultúrtörténeti értékeiről, valamint a legfontosabb kirándulási célpontokról.
Forrás: DDNP
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Karambol az 57-es főúton: mentőre is...
- Szakvezetéssel járhatjuk be a 100...
- Valaki otthagyta a fogát az egyik...
- Sivatagi por szűri a napsütést még...
- Műholdfelvételek igazolják, hogy a...
- Húsvét előtt: átfogó fogyasztóvédelmi...
- Rendkívüli bejelentésre készül hétfőn...
- Tovább drágul a parkolás az Árkád...
- Akolitusi szolgálatra készülőket...
- A Baranyában medvehagymát gyűjtők...