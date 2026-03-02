Húsvét előtt: átfogó fogyasztóvédelmi ellenőrzés indul

A húsvéti ünnepek közeledtével tavaszi átfogó élelmiszer-biztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a szezonális élelmiszerekre vonatkozó élelmiszer-biztonsági szabályok betartása érdekében - közölte hétfőn az MTI-vel az NKFH, amely az ünnepi készülődés időszakában fokozottan figyeli a piac működését, hogy a családok megbízható minőségű, szabályosan jelölt termékek közül, tiszta és átlátható feltételek mellett választhassanak.

A közlemény szerint a kiemelt élelmiszer-termékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány- és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédig édességek. Ezeknél az árucikkeknél az ellenőrzés különösen az élelmiszer-biztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomon követhetőség biztosítására irányul.

A turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárlóközpontokban üzemelő vendéglátóhelyeket is ellenőrzik. A vizsgálatoknál a hatóság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok származásának igazolására, a nyomon követhetőségre, az élelmiszerek megfelelő csomagolására, szállítására és tárolására, az előírt hőmérsékleti követelmények betartására, valamint a fogyasztók pontos és közérthető tájékoztatására, különös tekintettel az allergén anyagokra.

A szakemberek az ellenőrzéseknél a glutén- és laktózmentes termékekre kiemelten összpontosítanak, mivel az érintett fogyasztók vásárlásaiknál elsődlegesen a termékek jelölésére támaszkodnak. Az elmúlt években minimális, 5 százalék alatti volt a kifogásolási arány, ugyanakkor ezen termékek népszerűsége, valamint az egészségre gyakorolt hatása miatt indokolt az ellenőrzések folyamatos fenntartása - ismertette közleményében az NKFH.

Hozzátették,

mintavételre alkalmas termékek a húsvéti időszak figyelembevételével például kalácsok, kenyér-, palacsinta- és pizzaporok, kekszek, lisztek, gluténmentes zabitalok, továbbá laktózmentes joghurtok, tejfölök, túródesszertek, habtejszínek, vajkrémek, sajtok, csokoládék és jégkrémek.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a mintavételek országszerte zajlanak, beleértve a szupermarketeket, élelmiszerboltokat, vásárcsarnokokat, piacokat, bioboltokat, diétás szaküzleteket, webáruházakat, valamint ideiglenes, szezonális árusítóhelyeket egyaránt.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok ellenőrzik a húsvéti ünnepkörhöz tartozó termékek árfeltüntetésére, valamint az akciós árakra vonatkozó szabályok betartását is. Vizsgálják többek között az egyértelmű árfeltüntetést, az eladási ár és az egységár pontos megjelölését, továbbá akciós árfeltüntetés esetén a korábbi árra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazását.

Kiemelték, az NKFH és a kormányhivatalok által lefolytatott ellenőrzések célja a biztonságos és korrekt tájékoztatáson alapuló vásárlás biztosítása, a megtévesztő termékek kiszűrése és a tisztességes piaci magatartás elősegítése.

Felidézték, hogy a tavalyi év azonos időszakában lefolytatott élelmiszer-biztonsági kereskedelmi és vendéglátóhelyi ellenőrzések alapján 18 esetben indult hatósági eljárás, amelynek során több mint 3300 kilogramm nem biztonságos, nyomon követhetetlen terméket vontak ki a forgalomból. A kiszabott bírság összege csaknem 6 millió forint volt.