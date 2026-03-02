Tizenöt határsértőt kapcsoltak le a hétvégén
2026. március 02. hétfő 08:17
Tizenöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken és szombaton egy-egy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében 13 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 16 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza.
A megelőző héten - február 6-tól 22-ig - a feltartóztatottak száma 27 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 16 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
