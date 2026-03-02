Karambol az 57-es főúton: mentőre is szükség volt
2026. március 02. hétfő 14:09
Oldalára borult egy személygépkocsi az 57-es főúton, Pécs határában, a 35-ös kilométerszelvénynél hétfőn kora délután.
Az autóban csak a sofőr utazott.
A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
