Karambol az 57-es főúton: mentőre is szükség volt

Oldalára borult egy személygépkocsi az 57-es főúton, Pécs határában, a 35-ös kilométerszelvénynél hétfőn kora délután.

Az autóban csak a sofőr utazott.

A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.