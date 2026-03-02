Akolitusi szolgálatra készülőket avatott lektorrá Felföldi László megyéspüspök

Az akolitusi szolgálatra készülők lektorrá avatását ünnepelték február 28-án a pécsi székesegyházban bemutatott szentmisében, melyben 52 jelöltet avatott lektorrá Felföldi László pécsi megyéspüspök a papság, a családtagok és a hívek közössége jelenlétében. A 32-76 év közötti férfiak az egyházmegye 31 plébániáján látják majd el a lektori szolgálatot.

A lektor a szentírási szakaszok - kivéve az evangéliumok -, valamint a hirdetések felolvasását végzi a liturgiában. Küldetése, hogy Isten igéje méltó módon és jól érthetően hangozzék el annak érdekében, hogy minél inkább életté váljék az emberi szívekben.

A Pécsi Egyházmegyében nincs hagyománya világi férfiak akolitusi szolgálatának. Több mint három évvel ezelőtt Felföldi László püspök kezdeményezte a képzés alapjainak megszervezését, a jelentkezők teológiai felkészítését a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola irányította.

A lektoravatási szentmisére zsúfolásig megtelt székesegyházban Felföldi László püspök a bevezető szertartásban köszöntve a megjelenteket, az Egyház megújulásának egyik jelentős sarokkövének nevezte a Pécsi Egyházmegyében történt lektoravatást. A főpásztor hangsúlyozta, ez a pillanat a lektorok számára az út egy különleges pontja, ahonnan megerősödve, bátor és határozott szívvel indulhatnak tovább. „Istennek adunk hálát értetek, akik elfogadtátok az ő hívó szavát és most itt vagytok, hogy igent mondjatok Isten üzenetére, a küldetésre" - fogalmazott.

A szertartásban a jelölteket egyesével a nevükön szólították, majd a csodálatos halfogásról olvasott evangéliumi szakaszt követően Felföldi László püspök a leendő lektorokhoz intézte szentbeszédét, akiknek köszönetet mondott bátorságukért és hitükért.

A neveden szólítottak: evezzetek a mélyre és vessétek ki a hálótokat halfogásra - fordult a hallgatósághoz a főpásztor, majd így folytatta: ahogy Péter is a kedvezőtlen feltételek mellett, de kivetette Jézus szavára a hálóját, úgy ti is most, ebben a lehetetlen időben hallgattok Jézus szavára, és itt vagytok, hogy elinduljatok, az ember, a családok, a krisztusi közösségek megújítására.

Majd a püspök köszönetet mondott és kifejezte háláját: Köszönöm! Büszkék vagyunk rátok. Négy éve kezdődött ez az út, nem volt könnyű, de itt a gyümölcse. Köszönöm a feleségeknek, családtagoknak, akik mellettetek voltak, akik most is eljöttek és büszkék rátok.

Köszönöm a paptestvéreknek, akik mellettetek voltak és vannak, segítenek ennek az újszerű és nehéz feladatnak a megvalósításában. Ők számítanak rátok, ti is számítsatok rájuk.

Köszönöm a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola lelkes és töretlen hozzáállását, és köszönöm a püspökség munkatársainak, akik együtt sokat dolgoztak a háttérben, hogy ma itt együtt ünnepeljünk és hálát adjunk értetek.

Az Egyháznak újra kell kezdeni, ti vállalkoztatok lépni, megtalálni a hangját, a missziót, a meghívást minden ember felé, hogy segítsük őket a Krisztussal való találkozásra, a keresztény közösségekben való életre. Ebben a találkozásban, megszólításban feladatotok, küldetésetek van.

Ez egy új lehetőség az életre és az üdvösségre, amely a hitből fakad, mert a hit nemcsak abban segít, hogy ellenálljunk a rossznak és kitartsunk a jó mellett, hanem átalakítja létünket annyira, hogy az üdvösség eszközévé váljon, amelyet Isten ma is meg akar valósítani a világban.

Félelmetes most az a világ, amelyben el kell indulnunk a misszióra. Sokan lehetetlennek tartják, elveszítették reményüket, hitüket, de nagyon sokan, veletek az élen, megtapasztalták Isten ma is jelen levő erejét, a Szentlélek világosságát és jövőt építő gazdagságát. Ebben kell megtalálnotok azt a fényt, világosságot és közösségi erőt, amire vágynak az emberek, akik meg akarják hallani Krisztus szavát.

Néhány perc múlva a kezetekbe adom a Bibliát, a Könyvek Könyvét - figyelmeztette a jelölteket a püspök, majd Leó pápát idézte, aki egy korábbi alkalommal elmondta, a Szentírás főként a liturgia keretein belül ma is szól a hívekhez, meg akarja érinteni jelenlegi életüket, problémáikkal együtt, megvilágítani előttük az utat és a döntéseket, amelyeket meg kell hozniuk. Ez csak akkor válik lehetségessé, ha a hívő a Szentlélek vezetésével olvassa és értelmezi a szent írásokat, aki ihlette azokat. Ebben az értelemben a Szentírás arra szolgál, hogy táplálja a hívek életét és szeretetét.

Ma szükség van egy új missziós lendületre, világi hívekre, szükség van új javaslatokra és hivatásélményekre, amelyek képesek felébreszteni ezt a vágyat, különösen a fiatalokban. Ti megtapasztaltátok szívetekben ezt a Krisztusi meghívó erőt. Nincs ma, aki képes volna egy férfit ezen az úton elindítani, csak Krisztus. Ti megtapasztaltátok ennek a hívő erőnek a biztonságát és reményét.

Köszönöm, hogy igent mondtatok, most már a küldetés a feladat, hogy ti szólítsatok meg másokat Krisztus szavával és akaratával. Ne csüggedjetek, kérlek benneteket, bátran merjetek álmodni, merjetek újrakezdeni közösségben a Szentlélekkel, aki vezet benneteket közösségben az Egyházzal. Akkor megtapasztaljátok ennek a napnak az igazi valóságát és csodáját.

A képzés záró dolgozatában nem csak a tárgyi tudásotokról adtatok számot, hanem az álmotokról, ahogy látjátok magatokat az egyházközség szolgálatában. Ez adjon nektek erőt és mondjátok sokszor - ahogy nekem és hiszem, hogy minden lelkipásztornak is mondania kell, amit Mária mondott az evangéliumában: „Taníts meg Jézus" - zárta szentbeszédét a pécsi főpásztor.

A homília után a lektorrá avatás szertartásában a jelöltek egyenként a püspök elé járultak, aki átadta számukra a küldetésüket és szolgálatukat jelképező szentírást: „Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten Igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben!"

A szentmisén az egyetemes könyörgéseket már a felavatott lektorok olvasták fel. A Pécsi Egyházmegye 31 plébániáján nagyböjt 2. vasárnapján az 52 lektor megkezdi közösségi szolgálatát. Akolitussá avatásukra későbbi időpontokban egyközösségeikben kerül majd sor annak függvényében, hogyan kapcsolódtak be saját plébániájuk, közösségük életébe.