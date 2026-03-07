Orbán Viktor: velünk, a mi kormányunkkal azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak

A mi kormányunkkal azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak, nem pártalapon, hanem nemzeti alapon vezetjük az országot - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Debrecenben, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén.



Orbán Viktor azt mondta: a választáson reményeik szerint egy magabiztos győzelemmel jutnak túl, és utána kiderül, hogy a "végén mindannyian magyarok vagyunk".

Ezért nagyon fontosnak nevezte, hogy amikor kormánypolitikát csinálnak, akkor ne bajnak, hanem inkább erénynek tekintsék, hogy amit csinálnak, az azoknak is jó, akik nem rájuk szavaznak.



"A 14. havi nyugdíjat a tiszás nyugdíjas is megkapja, a gyerekek utáni adókedvezmény dupla összegét a tiszás családok is megkapják, akkor is, ha közben gyaláznak bennünket, és az élethosszig tartó édesanyáknak járó adómentesség mindenkit megillet, akkor is, ha tiszás" - mondta, hozzátéve, hogy a 3 százalékos első otthonteremtési hitel nemcsak a jobboldali fiataloknak jó, hanem a Tiszásoknak is.

Azt ígérte: amikor túljutnak a választáson és megalakul a polgári nemzeti kormány, akkor "nagyvonalúnak és nemzeti alapokon álló kormánynak kell majd lennünk, ahogy eddig is voltunk".