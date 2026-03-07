Egy hét, s indul a szezon a népszerű baranyai horgásztavon
2026. március 07. szombat 16:34
A Kovácsszénájai tavon március 14-én, szombaton indul a szezon!
Horgászni napkeltétől napnyugtáig lehet majd, a helyszínen váltott napi jeggyel (parti vagy csónakos), illetve a tóra érvényes éves-, és összevont éves engedélyekkel, amelyekhez csónakhasználat is tartozik igény szerint.
Emlékeztetőként felhívjuk minden horgász figyelmét, hogy ívási tilalmi idő van csukára március 31-ig; süllőre, sügérre és balinra pedig április 30-ig!
Az eredményesebb halfogás elősegítése érdekében a nyitás hetében pontyok is érkeznek a tóba, tovább erősítve a meglévő halállományt.
Forrás: HEBMESZ
