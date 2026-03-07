Lázár üzent az ukránoknak és a világnak: Z1G!

A vidéki Magyarországot újra közösen naggyá fogjuk tenni - ígérte szombaton, a Digitális Polgári Körök Debrecenben tartott háborúellenes gyűlésén Lázár János építési és közlekedési miniszter.



Felidézte: pár éve az a döntés született a Fideszben és a kormányban, hogy "Magyarország vidéki fővárosa, a vidék fővárosa Magyarországon Debrecen lesz", amely a vidék újjászületésének központja lesz, valamint fantasztikus példa arra is, hogyan tudjuk végre magunk mögött hagyni a ránk jellemző sok évszázados kishitűséget.

Hangsúlyozta: a városba hozott BMW-beruházás azt bizonyítja, hogy együtt semmi nem lehetetlen, majd arról beszélt, száz éve Trianonban azt mondták a magyaroknak, hogy "szegények lehetünk és kicsik lehetünk", de Debrecen erre rácáfolhat.



Lázár János hangsúlyozta: az a kormány javaslata, hogy Debrecen legyen olyan hely, mint Hamburg, München, Salzburg vagy amilyen lesz Kolozsvár.

Nemcsak gyárat építünk: idehozzuk a természettudományi múzeumot és megépítjük Debrecenben Magyarország új közlekedési múzeumát - jelentette ki a miniszter, aki arra biztatta a helyieket: ugyan a fejlődés bajjal, nehézséggel, konfliktussal, vitával jár, de ettől nem kell félniük, mert van egy jó polgármesterük és miniszterelnökük, akik együtt ezeket a kérdéseket is megoldják.

A kormány álláspontja az, hogy minél jobb Debrecennek, annál jobb Magyarországnak - mondta Lázár János. Hangsúlyozta: a Tisza Párt Budapest pártja, a Fidesz pedig Magyarország pártja, "mi azt javasoljuk, hogy vidék-országot építsünk, Pest-ország helyett".

Lázár János jelezte: egy év, 45 Lázárinfó, ezer kérdező és több mint háromezer kérdés után lezárulnak a Lázárinfók, de hétfőtől indul a Lázárinfó Expressz. Nem kevesebb Lázár kell a kampányba, hanem sokkal több - jegyezte meg, hozzátéve "Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés".



Kiemelte: a Fidesz az egyetlen olyan politikai párt, aki garantálja minden magyarnak az olcsó energiát. Csak a Fidesz tud olcsó gázt és olcsó olajat biztosítani a magyar háztartásoknak

- hívta fel a figyelmet.

Ha kimaradunk a háborúból, ha képesek leszünk, kimaradni a nemzetközi konfliktusokból, akkor Magyarországon még nyugodtabb és még jobb lehet az élet - mondta.

Mi magyarok a kimaradás mellett akkor is kitartunk, "ha Magyarország miniszterelnökét életveszélyesen megfenyegeti az ukrán keresztapa". Innen üzenjük minden ukránnak és a világnak: "Z1G" - jelentette ki a miniszter.

Mi fideszesek megvédjük Magyarországot, megvédünk minden magyart, megvédünk benneteket, megvédjük a hazánkat és megvédjük Orbán Viktort is - hangoztatta.

A választás kapcsán Lázár János hangsúlyozta: nem elég, hogy többen vagyunk az országban, a szavazás napján többen kell legyünk a szavazófülkékben is. A legfontosabb feladatunk a következő négy hétben, hogy a győzelem hitét vissza kell adni mindenkinek - fogalmazott.

Sokan vannak megfélemlítve, vannak, akik meg is ijedtek. Sok a gyűlölet, sok a fenyegetés és sok a félelemkeltés manapság velünk szemben. De mi fideszesek soha nem hátrálunk, tudjuk, hogy mi vagyunk a nyugodt erő - emelte ki.

Magyar Péterről szólva azt mondta: igaz, hogy amikor meglátta a drogot az asztalon, nem kifelé ment a buliból, hanem befelé. "Aki felszív egy csíkot, az húzza el a csíkot" - tette hozzá Lázár János.

A miniszter úgy folytatta: igaz az is, hogy Magyar Péter lehallgatta a saját feleségét, és az is, hogy csak addig volt hűséges a közösségéhez, ameddig pénzt kapott. Igaz, hogy csúnyán beszél a nyugdíjasokról, igaz, hogy erőszakos a családjával, igaz, hogy erőszakos a nőkkel, valamint igaz, hogy összejátszik az ukránokkal és Zelenszkijjel - sorolta.

Úgy van vele Magyar Péter, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának - jegyezte meg.



Hozzáfűzte: igaz az is, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, nem tud nemet mondani a multiknak és nem tud nemet mondani a nagytőkének.

Magyar Péter nem változást hoz, hanem felfordulást és káoszt okoz, "Magyar Péter nem esély, hanem kockázat", hazárd játék minden magyar ember jövőjével - fogalmazott Lázár János, hozzátéve, hogy Magyar Pétert csak a bosszú hajtja.

Magyar Péter szempillantás alatt szétrombolná mindazt, amit fölépítettünk 16 év alatt - mutatott rá a miniszter. Ha Magyar Péter jön, el fog szállni az euró, emelkedni fog az infláció, el fogják venni a 13. havi nyugdíjat, lebontják a kerítést, eltörlik a három százalékos hitelt, megemelik az adókat, és sokkal több rezsit fog fizetni minden magyar. Magyar Péter méregdrága tévedés lenne az országnak - jelentette ki.

Számításai szerint a 30-asok, 40-esek, 50-esek generációja kapta a legtöbbet az elmúlt 16 esztendőben és ők fognak Magyar Péterrel veszíteni a legtöbbet.

Orbán Viktor azonban az egyik legjobb, hanem a legjobb válságkezelő a világon

- hívta fel a figyelmet Lázár János. Vörösiszap katasztrófa, árvíz, világjárvány, devizahitel krízis, háborús infláció, magas energiaár, migránsválság, Orbán Viktor minden alkalommal megvédte Magyarországot a bajtól - jelezte.

A bajban mindig minden magyar számíthat Orbán Viktorra, "2026-ban Magyarországon a biztos választás Orbán Viktor" - fogalmazott Lázár János.