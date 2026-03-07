Olyan csodás napunk lesz vasárnap, amilyen szombaton is volt
2026. március 07. szombat 16:47
Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd vasárnap napközben északnyugat, észak felől némi fátyolfelhőzet érkezik fölénk.
Csapadék nem várható.
Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -3 és +3 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 15 és 19 fok között alakul.
MTI
