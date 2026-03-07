Olyan csodás napunk lesz vasárnap, amilyen szombaton is volt

2026. március 07. szombat 16:47

Olyan csodás napunk lesz vasárnap, amilyen szombaton is volt

Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd vasárnap napközben északnyugat, észak felől némi fátyolfelhőzet érkezik fölénk.

 

 

 

 Csapadék nem várható.
 
Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
 
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -3 és +3 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 15 és 19 fok között alakul.  
 
 

 

MTI