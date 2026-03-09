Hat határsértőt tartóztattak fel hétvégén a rendőrök

Hat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint a rendőröknek péntektől vasárnapig nem kellett jogellenesen az országban tartózkodó külföldit feltartóztatniuk, de az ország belsejében elfogtak hat határsértőt, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 30 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A megelőző héten - február 23-tól március 1-jéig - a feltartóztatottak száma 16 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.