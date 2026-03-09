Bólyi színjátszók elevenítik meg Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Tettyén

A Jézus Krisztus szenvedéstörténetét megelevenítő szabadtéri misztériumjátékot, mely a jeruzsálemi bevonulástól Jézus kereszthaláláig mutatja be a nagyhét eseményeit, idén március 28-án, szombaton 15.00 órai kezdettel láthatjuk Pécsen, a kivételes szépségű Tettye-parkban.

A passiójátékot a Bólyi Keresztény Színjátszó Közösség viszi színre. Közreműködnek a Sopianae Reviviscit Történelmi, Hagyományőrző Egyesület tagjai. A darab rendezője: Iváncsitsné Major Szilvia, zenei rendező: Iváncsits Tamás.

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal 2023-ban határozott arról, hogy a korábbi években nagy érdeklődésre számot tartott passiójátékot és a városi keresztutat évenkénti váltásban rendezik meg Pécsen. A páratlan naptári évben városi keresztutat járunk, a páros években pedig a passió jelenetei elevenednek meg.

Idén a Mecsek déli oldalán fekvő Tettye-park műemlék romjánál idézik fel Jézus szenvedésének pillanatait, mely méltó helyszínt biztosít a nagyhét történéseinek bemutatására.

A passiójáték hagyománya eredetileg a szentírási szakaszok templomi felolvasásából fejlődött önálló, dramatizált műfajjá, amelyet ma már világszerte keltenek életre a keresztény közösségek a húsvétot megelőző napokban. A passiójáték részesének lenni vagy megtekinteni megrendítő élményt nyújt, megérinti a szívet-lelket.

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal szervezésében, Pécs város támogatásával életre keltett tettyei passió ingyenesen tekinthető meg. A Tettye-park közelében nincs lehetőség személygépkocsival történő parkolásra, ezért a szervezők kérik, hogy az érdeklődők a helyszínt gyalogosan vagy tömegközlekedéssel közelítsék meg.