PTE: közösségi adatgyűjtés indul akadálymentesítésre Pécsen

Együttműködést indít a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a People First Közhasznú Egyesület annak érdekében, hogy az egyetemi akadálymentesítési törekvések felhasználói tapasztalatokkal egészüljenek ki - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-vel.

Közleményükben azt írták: az együttműködés célja, hogy az akadálymentesítés ne csupán intézményi feladat, hanem egy olyan ügy legyen, amelybe az egyetemi polgárok is aktívan bekapcsolódhatnak.

Az egyetemi terekhez kapcsolódó útvonalakat, közlekedési pontokat és a közterületek akadálymentesítési kérdéseit is érintő együttműködés részeként jelenleg is készül egy átfogó felmérés az akadálymentesítésre szoruló egyetemi infrastruktúráról. Ezt a munkát készíti elő és erősíti meg az egyesületnek a pécsi önkormányzat támogatásával zajló projektje, amely közösségi adatgyűjtéssel segíti a mindennapi akadályok feltárását.

A program során az egyetemi közösség tagjai fotóval és rövid leírással jelezhetik az egyetemi tereken és az oda vezető útvonalakon tapasztalt akadályokat akár megoldási javaslattal együtt, majd a beérkező jelzéseket fogyatékossággal élő, az akadálymentesítés területén tapasztalatokkal rendelkező szakértők dolgozzák fel.

Ezáltal a jelzések bekerülnek az illetékes intézményi és szakmai folyamatokba, hogy mielőbb megfelelő módon háríthassák el a szakemberek az adott fizikai akadályokat - olvasható az egyetem közleményében.