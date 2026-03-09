Most akkor sztrájkolnak a pécsi sofőrök, vagy csak a szokásos késésekkel járnak a buszok?

Bizonyos esetekben nehéz volt eldönteni hétfőn a városi buszmegállókban, hogy ami történik, az már maga a munkabeszüntetés, vagy csupán a „megszokott" késekről lenne szó. Sztrájkra ébredt a város, bár ennek valódi jele alig akadt, az élet nem állt meg a vármegyeszékhelyen.

Az egyik legfurcsább eset reggel hétkor történt, Ürög felső megállóban. Ahol a 7 óra 3 percre ígért 24-es, mintegy három perccel később érkezett meg. Ami eléggé sok ahhoz képest, hogy nem túlságosan messziről, Mecsekszentkútról érkezett a kocsi,

De sebaj, egy régi mondás szerint buszváró van, váró busz nincsen, vagy csupán ritkán. De itt a menetrendi eltérést még forgalmi okokból is nagyon nehéz lenne megmagyarázni. Még egy árva sorompó sincsen a környéken.



A vásárcsarnoknál reggel 8 után nem volt nagy a forgalom. Két jól öltözött hölgy Kertváros felé szertett volna utazni, de nem tudták, hogy járatok maradhatnak ki. Nem tűntek türelmetlennek,a gépkocsivezetők megmozdulásával pedig teljes mértékben egyetértettek.

Szerintük nem csupán a főnököket kell megfizetni, hanem azokat is, akik a felelősségteljes munkát végzik. Bár a búcsúköszönés előtti pillanatokban kiderült, mindketten komlóiak, ettől azért még állásfoglalásuk nem közömbös.



A Rákóczi úton, az adóhivatal előtt egy vékony, magas, középkorú úr, hátizsákkal álldogált, néha ellesve a '"rendőrlámpa" felé. Átszállással haladt a célja felé, azt azonban kijelentette, szerinte vicces az egész dolog. Pár nap „harcoskodást" követően úgyis megkapják a fizetésemelést a gépkocsivezetők.



Az előbb említett megállóval szemben, a Konzum áruház előtt, egy „susugó mackós" fiatalember semmit nem tudott az események állásásról. Fel sem tűnt neki,hogy ritkultak a járatok. De a munkavállalók mozgalmát teljes mellszéllességgel támogatná, ha kérnék rá.



Nem minden helyen egyértelmű a dolog, mert a belvárosban, meg az ahhoz közelebbi megállóhelyekre ugyan mindenhová kitettek egy műanyagba csúsztatott, narancssárga tájékoztatót, ami madzagon fityegett. De el-eltűntek közülük, mert nyilván valakinek pont az a zacskó, az a lap, az a spárga kellett, amiről információhoz lehetett jutni.



A Zsolnay-szobornál lévő Tüke Busz irodában azonban egy kedves dolgozó megerősítette, valóban létezik az akció. Nem minden járatot érint, de akadnak olyanok, amik egyszerűen kimaradnak. Az átmeneti menetrendről a világhálón lehet információhoz jutni. Aki nem fér hozzá, annak próba, szerencse a helyi közösségi közlekedés.



Körképünk kétségkívül legbanálisabb pillanata az lehetett, amikor egy fiatalos ember, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai megállónál elárulta, csak szalonképtelen véleménye akad az ügyben, azt meg megtartja magának. Mivel testalkata, megjelenése alapján beazonosíthatóvá válna, hát fedje homály a kilétét. Mindegy is a személy, de elég hamar kiderült róla, magát az egyik ellenőrpár tagját sikerült eredménytelenül faggatni. Ám mindez csupán a felszállást követően vált világossá.

Képünk illusztráció.

