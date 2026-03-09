Az út közepén lángolt egy autó Pécsett

Teljes terjedelmében égett egy személyautó szombat délután Pécsett, a Kanizsai Dorottya úton.

Az autó a háromsávos út középső sávjában állt, ezért a helyszínen teljes útzár volt érvényben.

A tüzet a pécsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották, a közútkezelő munkatársai eltávolították az úttestre olvadt alkatrészeket.

Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt.