Az út közepén lángolt egy autó Pécsett
2026. március 09. hétfő 13:01
Teljes terjedelmében égett egy személyautó szombat délután Pécsett, a Kanizsai Dorottya úton.
Az autó a háromsávos út középső sávjában állt, ezért a helyszínen teljes útzár volt érvényben.
A tüzet a pécsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották, a közútkezelő munkatársai eltávolították az úttestre olvadt alkatrészeket.
Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Az út közepén lángolt egy autó Pécsett
- Most akkor sztrájkolnak a pécsi...
- Rendkívüli kormányülést hívott össze...
- A miniszterelnök összehívta a védelmi...
- Bólyi színjátszók elevenítik meg...
- Hat határsértőt tartóztattak fel...
- Egyhetes, országos rendőrségi razzia...
- Átmenetileg változott a M6-osra való...
- Jön a pécsi buszos sztrájk: így...
- Texas Bár: íme, a titkos alagút, ahol...