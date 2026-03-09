A miniszterelnök összehívta a védelmi tanácsot

"Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első" - fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot, és hamarosan jelentkezik.

Képünkön (archív): A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j4) a Védelmi Tanács ülésén 2026. február 28-án. A kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j3), Lantos Csaba energiaügyi miniszter (j2), Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (j), Pintér Sándor belügyminiszter (j5), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j6). Balról Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (b2-j).