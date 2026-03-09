Pécsi, mohácsi résztvevői is voltak a nagyböjti ministránsnapnak

A Pécsi Egyházmegye március 7-én megtartott hagyományos tavaszi, a nagyböjti időhöz kapcsolódó ministránsnapján 25 plébániáról mintegy 90 ministráns, továbbá hitoktatók és lelkipásztorok vettek részt. A programra ellátogatott Felföldi László pécsi püspök is, aki kiscsoportos beszélgetést vezetett a fiatalok számára.

A találkozót ezúttal a béke jegyében rendezték, fő üzenete igazodott a Pécsi Egyházmegye idei választott mottójához: „Békesség nektek, akik Krisztusban éltek!" (1Pét 5,14).

A ministránskupára, csoportos lelkiségi programokra, versenyzésre és mozgásra, valamint valóságos kereszthordozással egybekötött keresztútra és szentségimádásra épülő ministránsnap programja Kovács József pécsi káplán, ifjúsági lelkész szerint egyszerre volt vidám, ugyanakkor mély lelkiségi tartalmakat is kínált a résztvevők számára, segítve a nagyböjti szent idő életkori sajátosságoknak megfelelő megélését.

A ministránsnap egyik különlegessége volt az a keresztútjárás, melyet a II. Géza Gimnázium és a Nagyboldogasszony-templom között tettek meg a résztvevők egy 2,5 méter magas, fából készült kereszt valóságos hordozásával. A ministráns szolgálathoz kapcsolódó keresztúti elmélkedést Mihovics Szebasztián mohácsi káplán állította össze kifejezetten a ministránstalálkozó keresztútjára.

A másik népszerű programelem a békegalambot ábrázoló flashmob volt, melyet a magasból örökítettek meg a szervezők. A ministránsnapra Báta, Bátaszék, Bóly, Decs, Dombóvár, Dunaszekcső, Harkány, Hőgyész, Komló, Lengyel, Mágocs, Mohács, Nagydorog, Őcsény, Paks, Pécs, Pincehely, Regöly, Szakály, Szekszárd, Szentlőrinc, Szigetvár, Tamási, Tolna és Várdomb települések plébániáról érkeztek a résztvevők.

A hagyományos vetélkedő vándorkupáját ezúttal a regölyi plébánia ministránsai nyerték el, akiket Harkány és Komló csapata követett. A programokat a Pécsi Egyházmegye ministráns referatúrájának önkéntesei és a bátaszéki ifjúsági közösség tagjai állították össze. Folytatás október 17-én, az őszi ministránsnapon, melyet Siklóson szervez a Pécsi Egyházmegye Ministráns Referatúrája.