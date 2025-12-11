A mohácsi csata hőseinek emlékévévé nyilvánították 2026-ot
2025. december 11. csütörtök 08:41
Az Országgyűlés szerdai ülésén törvényjavaslatot fogadtak el a mohácsi csata hőseinek emlékéről.
Az Országgyűlés 179 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló javaslatot, amely rögzíti, hogy 2026-ban az egész nemzetet megszólító emlékévet tervez a kormány
. Az elfogadott törvény lényegi pontja a 450. évfordulóra létrehozott emlékhely átépítése.
A törvény szerint az Országgyűlés fejet hajt a magyarságnak és szövetségeseinek a mohácsi csatasíkon 1526. augusztus 29-én hazánk és Közép-Európa hősies védelmében tanúsított, bátor és önfeláldozó helytállása előtt, és az 500. évforduló alkalmából a 2026-os évet a mohácsi csata hőseinek emlékévévé nyilvánítja.
