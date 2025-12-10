Álhír, hogy több tízmilliárd forinttal drágult a mohácsi Duna-híd és az úthálózat építése
2025. december 10. szerda 11:00
Azt követően, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a kormány döntése arról, hogy 64 milliárd forintot biztosít a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat építésére, a balliberális sajtó arról írt, hogy ennyivel drágult a beruházás. Erről azonban szó sincs. Hargitai János országgyűlési képviselő lapunk kérdésére elmondta, a korábban meghatározott ütemterv szerint döntött a kormány az elvégzett munka ellenértéke fedezetének biztosításáról.
Bejárta a napokban a balliberális sajtót az az álhír, amely szerint "egyetlen éjszaka" 64 milliárd forinttal drágult a mohácsi Duna-híd építése, amelyre ennyi "plusz pénzt" csoportosított át a kormány.
- Egyáltalán nem erről van szó, a beruházás nem drágult, pusztán a korábban meghatározott ütemterv szerint döntött a kormány az elvégzett munka ellenértéke fedezetének biztosításáról - öntött tiszta vizet a pohárba Hargitai János országgyűlési képviselő.
A nemzeti oldal politikusa Facebook-oldalán hozzátette azt is, "a költségvetésben eligazodni nem könnyű, kormánydöntéseket értelmezni se egyszerű,
