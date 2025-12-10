A rendőrség irányítása alá helyezik a javítóintézeteket

A rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, hogy öt javítóintézetről van szó és jó eséllyel a Magyar Közlönyben még a Kormányinfó alatt megjelenik a kormánydöntés és szinte azonnal hatályba is lép.



Közölte: a Szőlő utcai nevelőintézetben történtekkel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy nyomozás folyik az ügyészség vezetésével. A nyomozás során letartóztatások történtek és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban - mondta. Hozzátette: a mostani ügyek azért derültek ki, mert a kormány elrendelte a szektor összes dolgozójának átvilágítását.

A miniszter leszögezte, hogy a Szőlő utcai intézmény nem egy gyermekotthon vagy árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne, ahol 57 olyan fogvatartott van, akiknek a bíróság rendelte el az előzetes letartóztatást vagy ítélte el őket.

A fiatalkorúak közül 27-en rablás miatt, négyen szexuális erőszak miatt, hárman emberölés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van az intézményben - sorolta.