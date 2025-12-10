Üvöltött, köpött, rúgott: a segítségére siető mentősökre támadt egy részeg férfi Pécsett
2025. december 10. szerda 10:10
A Pécsi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki az ittassága miatt hozzá kiérkező mentősökre támadt.
A vádirat szerint a férfi 2025 szeptemberében, az egyik nap este nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, melytől elvesztette eszméletét, ezért hozzátartozói értesítették az Országos Mentőszolgálatot.
A kiérkező mentősök a férfit eszméletlen állapotban találták, majd így helyezték be a gépkocsiba, ahol a hordágyhoz rögzítették.
A vádlott infúziót kapott, melynek során visszanyerte eszméletét, feltámaszkodott a hordágyon és folyamatosan üvöltözött, miközben többször megrúgta az egyik mentőst, valamint arcon köpte.
A férfi egyre agresszívabb lett, nem akart a mentőautóban maradni, ezért a mentőautó félreállt, majd a gépkocsit vezető mentős is társa segítségére indult.
A vádlott a rögzített hordágyról kiszabadult, infúzióját a karjából kitépte, majd a mentősökre támadt.
A két mentősnek sikerült a férfit földre vinni, ott lefogták, aki azonban továbbra is a mentősök felé rúgott. Végül a kiérkező rendőrjárőrök a további támadás megakadályozása érdekében a férfit megbilincselték.
A vádlott cselekménye a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 1 - 5 évig terjedő szabadságvesztés.
Az ügyészség a vádlottal szemben szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.
Képünk illusztráció.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
