Üvöltött, köpött, rúgott: a segítségére siető mentősökre támadt egy részeg férfi Pécsett

A Pécsi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki az ittassága miatt hozzá kiérkező mentősökre támadt.

A vádirat szerint a férfi 2025 szeptemberében, az egyik nap este nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, melytől elvesztette eszméletét, ezért hozzátartozói értesítették az Országos Mentőszolgálatot.

A kiérkező mentősök a férfit eszméletlen állapotban találták, majd így helyezték be a gépkocsiba, ahol a hordágyhoz rögzítették.

A vádlott infúziót kapott, melynek során visszanyerte eszméletét, feltámaszkodott a hordágyon és folyamatosan üvöltözött, miközben többször megrúgta az egyik mentőst, valamint arcon köpte.

A férfi egyre agresszívabb lett, nem akart a mentőautóban maradni, ezért a mentőautó félreállt, majd a gépkocsit vezető mentős is társa segítségére indult.

A vádlott a rögzített hordágyról kiszabadult, infúzióját a karjából kitépte, majd a mentősökre támadt.

A két mentősnek sikerült a férfit földre vinni, ott lefogták, aki azonban továbbra is a mentősök felé rúgott. Végül a kiérkező rendőrjárőrök a további támadás megakadályozása érdekében a férfit megbilincselték.

A vádlott cselekménye a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 1 - 5 évig terjedő szabadságvesztés.

Az ügyészség a vádlottal szemben szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

