Pécsi, halálos gyalogosgázolás szemtanúit keresik

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat halálos közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt - olvasható a baranyai rendőrség Facebook-oldalán.

Egy gyalogos december 7-én 19 óra 24 perckor a 6-os számú főút 189 km + 486 m szelvényszámnál a külső forgalmi sávban közlekedett, vélhetően a Pécs-Somogy, Őrmezei út irányából Pécs-Hird irányába. A nő sötét ruházatban volt, fényvisszaverő mellényt nem viselt, és nem az úttest szélén gyalogolt, amelynek következtében elütötte őt egy szemből, Pécs-Hird irányából szabályosan érkező személygépkocsi.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki látta a gyalogost a balesetet megelőzően az adott útszakaszon, illetve szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.