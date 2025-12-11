Pécsi, halálos gyalogosgázolás szemtanúit keresik
2025. december 11. csütörtök 13:46
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat halálos közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt - olvasható a baranyai rendőrség Facebook-oldalán.
Egy gyalogos december 7-én 19 óra 24 perckor a 6-os számú főút 189 km + 486 m szelvényszámnál a külső forgalmi sávban közlekedett, vélhetően a Pécs-Somogy, Őrmezei út irányából Pécs-Hird irányába. A nő sötét ruházatban volt, fényvisszaverő mellényt nem viselt, és nem az úttest szélén gyalogolt, amelynek következtében elütötte őt egy szemből, Pécs-Hird irányából szabályosan érkező személygépkocsi.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki látta a gyalogost a balesetet megelőzően az adott útszakaszon, illetve szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Pécsi, halálos gyalogosgázolás...
- Így alakulnak a fenyőfaárak az idei...
- Átrendezte a pécsi belvárost két...
- Napokon belül jönnek a nemzeti...
- A mohácsi csata hőseinek emlékévévé...
- A pécsi pályaudvaron decemberben...
- Mi lesz veled, uránvárosi piac? Szép...
- Hoppál pert nyert Bajnai Gordon ellen
- Tizenhárom éve ölték meg Bándy Katát...
- A rendőrség irányítása alá helyezik a...